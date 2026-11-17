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Mandas titolare con la Grecia. Il portiere della Lazio è stato scelto contro la Serbia nell'ultima giornata del girone di Nations League. Il classe 2001 è riuscito a tenere la porta inviolata nella vittoria per 1-0, che però non è servita a qualificare al prossimo turno la squadra del ct Jovanovic. Nel post partita, Mandas ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Di seguito le sue dichiarazioni.

"È una sensazione agrodolce: abbiamo ottenuto la vittoria, ma non siamo riusciti a chiudere il girone tra le prime due. Nonostante questo, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque. Sono felice di essere partito titolare e sarò pronto ogni volta che il ct avrà bisogno di me. La permanenza nella Lega A di Nations League? Ci siamo guadagnati questo livello affrontando grandi squadre, ce lo meritiamo e ora sta a noi continuare così".

"Questa è stata la mia prima partita, le altre le ho guardate dalla panchina. Ma conosco questo gruppo e le loro qualità, per questo non sono sorpreso dal numero dei punti che abbiamo fatto. Siamo riusciti a superare i nostri stessi limiti, perché giocare contro avversari di questo calibro non è affatto semplice. E poi il popolo greco ha dimostrato di essere sempre al nostro fianco: sono la nostra forza e speriamo di renderli felici".

"Dal punto di vista calcistico sto vivendo un ottimo momento alla Lazio. È una fase molto positiva per me, ma non ancora la migliore perché ho ancora tanto altro da dare".