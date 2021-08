MARIENFELD GIORNO 5 - Lazio, seduta conclusa: il report - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 19.22 - Finisce la seduta, i giocatori rientrano in albergo. Domani alle 19.30 Twente - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 19.10 - Sistemate le sagome vengono provate anche le punizioni: Luka Romero, Felipe Anderson, Milinkovic e Raul Moro contro Strakosha. Cataldi stasera non prende parte alla sfida dopo la botta presa in partitella. Il quinto giorno di Marienfeld sta per andare in archivio, domani in tarda mattinata la partenza per Enschede.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Allenamento terminato, Milinkovic, Muriqi, Raul Moro, Luka Romero e Felipe Anderson si fermano a fare qualche tiro dalla media distanza a Strakosha.

AGGIORNAMENTO ORE 18.54 - In chiusura di allenamento squadra divisa in due per provare le palle inattive (calci d'angolo e punizioni). Da una parte una metà con Sarri, Ianni e Picchioni, dall'altra il resto del gruppo con Martusciello.

AGGIORNAMENTO ORE 18.48 - Allo scadere Luis Alberto va vicinissimo al tris, salvataggio in scivolata con il corpo di Luiz Felipe. La partitella finisce 2-1 per i celesti che si mettono in posa per la foto celebrativa del successo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Finisce il primo tempo. Cambio campo e sostituzioni: nei celesti Muriqi per Caicedo e Jony per Raul Moro, negli arancioni nessun cambiamento. Il Tucu Correa di testa pareggia subito il gol di Caicedo, ma Escalante riporta subito in vantaggio i celesti con una grande conclusione di destro.

AGGIORNAMENTO ORE 18.33 - Caicedo porta subito in vantaggio i celesti con un bel gol in allungamento. IColpo fortuito per Cataldi, giocatore momentaneamente sostituito da André Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 18.28 - Inizia la partitella tra arancioni e celesti in una porzione di campo più stretta della metà del terreno. Queste le formazioni.

Arancioni (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Cataldi; Luka Romero, Immobile, Correa.

Celesti (4-3-3) - Strakosha; Marusic, Patric, Acerbi, Kamenovic; Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Raul Moro.

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Dopo aver riunito i giocatori di movimento e aver dato le giuste indicazioni, Sarri fa partire la fase tattica. Giro palla tra arancioni e celesti che si alternano e simulazione di riconquista di palla e arrivo alla conclusione. Adamonis partecipa difendendo la porta. In un secondo momento il lituano viene sostituito da Strakosha e Reina.

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 - I giocatori, divisi in tre file, completano le fasi di riscaldamento agli ordini dei preparatori atletici. Il tutto si svolge sotto lo sguardo attento di mister Sarri. Strakosha e Reina lavorano con Grigioni e Nenci.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Dopo il torellone, esercizi di allungamento e stretching per i calciatori. L'allenamento sta per entrare nel vivo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Squadra in campo e subito torello che coinvolge tutta la rosa (foto prese da Lazio Style Channel e canali social biancocelesti): chi perde il possesso deve andare al centro a inseguire la palla.

Volge al termine anche il ritiro di Marienfeld per la Lazio. La squadra di Sarri conclude con la sessione pomeridiana il quinto giorno in terra tedesca e si prepara a volare verso Enschede per l'amichevole contro il Twente. L'ultima seduta all'Hotel-Residence Klosterpforte è ormai imminente, i giocatori biancocelesti sono pronti a scendere in campo.

