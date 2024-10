MIXED ZONE | Castellanos: "Una responsabilità esser l'attaccante della Lazio" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Taty Castellanos - reduce dalla doppietta nella partita contro il Nizza - ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole: "Una bella serata, sono contento per la squadra. Credo che abbiamo giocato una partita incredibile contro una squadra forte. Questa è la cosa importante: vincere sempre. Ci divertiamo, il mister ci ha dato libertà, fiducia. Tutti quelli che giocano - 22 o 23 - lo fanno nel migliore dei modi. Rispetto alla stagione scorsa? Gioco di più, l'anno scorso non ho giocato tanto. Ho più responsabiltà, la cosa migliore è far bene. Attacchiamo di più, tutta la squadra corre. La fiducia è importante, quando la squadra gioca bene, l'attaccante fa gol. Questo è il mio lavoro, far bene. Continuiamo così, domenica sarà una partita molto importante contro l'Empoli. Ti senti un po' più leggero dopo l'addio di Immobile? No, no. Essere l'attaccante della Lazio è una responsbilità. A che punto siete? Possiamo sempre migliorare, in tutte le fasi. La cosa più importante è lavorare per la prossima partita". (CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO)

