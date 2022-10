MOVIOLA - Sturm Graz - Lazio, Bastien attento: Var decisiva su Immobile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio pareggia 0-0 a Graz e sale a 4 punti nel girone F di Europa League insieme agli austriaci. Gli episodi pricipali della partita sono due e avvengono in rapida successione: il gol di Immobile e l'espulsione di Gazibegovic. Nel primo caso arbitro e assistente lasciano giustamente correre, poi è il Var a comunicare l'iniziale posizione di fuorigioco del capitano biancoceleste. Nel secondo caso l'arbitro punisce con il secondo giallo la brutta entrata del difensore dello Sturm su Zaccagni. Per il resto il fischietto francese lascia giocare, anche se estrae spesso il cartellino per evitare che la partita sfugga di mano. Soltanto in un'occasione, nel primo tempo, graziato lo stesso Gazibegovic, poi espulso nella ripresa. Di seguito gli episodi principali.

PRIMO TEMPO

17' - Contatto aereo tra Milinkovic e Prass, il centrocampista dello Sturm rimane a terra ma l'arbitro lascia correre. Pochi fischi di Bastien nei primi minuti.

23' - Prass commette un fallo abbastanza netto su Hysaj a centrocampo, ma il tecnico Ilzer esagera con le proteste e l'arbitro lo ammonisce.

24' - Brutto pestone di Gazibegovic su Pedro: Bastien fischia il fallo, ma manca il cartellino giallo.

25' - Il primo ammonito della Lazio è Cataldi, entrata fallosa ai danni di Horvat.

33' - Ammonito Hierlander per una trattenuta da dietro su Felipe Anderson.

35' - Durissima entrata di Gazibegovic su Romagnoli, giallo anche per lui.

42' - Contatto spalla a spalla nell'area della Lazio tra Cataldi e Ajeti, il centrocampista biancoceleste prende posizione e contrasta regolarmente l'avversario. Giusta la decisione dell'arbitro di lasciar proseguire.

SECONDO TEMPO

64' - Trattenuta di Stankovic su Zaccagni e poi entrata di Vecino su Dante. Nel primo caso l'arbitro fa giocare visto il possesso biancoceleste, nel secondo caso fischia il fallo, ma per entrambe le situazione non estrae il cartellino.

74' - Cancellieri punta Dante in area e dopo un leggero contatto tra le braccia va a terra. Per Bastien non ci sono gli estremi per il rigore, decisione in linea con la direzione del francese.

80' - Lancio lungo di Hysaj per Immobile che supera Siebenhandl e mette in rete. In partenza però Ciro era leggermente oltre la linea della difesa austriaca: il Var comunica il fuorigioco e l'arbitro annulla.

81' - Brutta entrata di Gazibegovic su Zaccagni, secondo giallo ed espulsione per il difensore.

88' - Ammonito anche Patric per un fallo su Fuseini.

90' - Giallo anche per Siebenhandl per perdita di tempo.

94' - Ammonito Kiteishvili per fallo su Cancellieri.