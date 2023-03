Napoli - Lazio, Vecino: "Champions? Ce la giochiamo! Ho sbagliato diversi gol, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una rete fantastica di Vecino regala tre punti pesantissimi alla Lazio che esce vittoriosa dal Maradona. Una gara giocata tatticamente in modo perfetto e la ciliegina sulla torta l'ha messa proprio l'uruguaiano che al termine della gara ha così parlato ai microfoni di Dazn: "Ci voleva una prestazione del genere, di attenzione difensiva. In alcuni momenti abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a rimanere lucidi e alla prima occasione l’abbiamo buttata dentro, in queste gare è così. Ce la sto mettendo tutta, ho giocato tanti anni in un centrocampo a due, ora davanti alla difesa è un ruolo che mi piace fare, cerco di adattarmi. Alla fine non volevo cambiare posizione perché avevo paura perdessimo l’equilibrio, invece è andata bene. Per noi ogni punto è la vita, vincere qui ci deve dare consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Chi sbaglierà di meno andrà in Champions. Gol? Ho cercato di calciare forte per non far ripartire il loro contropiede, è stato un bel gol,l’importante è che abbiamo vinto e portiamo a casa i tre punti”.

Al termine del match, Matias Vecino è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Ho rivisto il gol, è stato bello. E’ rimbalzata al momento giusto, sono andato con forza, sono contento, è una grande vittoria. Quando arrivi al limite dell’area bisogna finire la giocata, per fortuna è finita dentro e portiamo a casa una bella vittoria. Sapevamo che ci voleva grande corsa e partita per cercare di limitarli, per certi momenti è normale soffrire ma siamo stati bravi. Oggi è stata un’altra partita senza subire gol e portiamo tre punti a casa. Questi sono i momenti decisivi, la Conference è un bell’obiettivo per noi, ma pensiamo partita dopo partita. Questa vittoria ci dà ancora più forza per quel che verrà. Io decisivo nei match importanti? Quest’anno sono stato anche molto sfortunato, ho sbagliato diversi gol, ma sapevo che prima o poi avrei segnato, mi è successo diverse volte anche quando ero all’Inter, spero di farlo anche qui. Pensiamo ora a martedì, fino adesso la squadra sta bene fisicamente abbiamo recuperato diversi giocatori, toccherà al mister gestire le forze di ognuno di noi ma ci faremo trovare pronti”.