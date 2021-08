Olé Lazio! Con Pedro si allarga la colonia spagnola: sono tutti ex Barça

Se i francesi sono i nostri cugini antipatici, quelli che cerchi di evitare ai pranzi di famiglia, gli spagnoli sono quelli simpatici a cui sedersi affianco e condividere risate e battute. Le varie similitudini nella lingua, nelle usanze e nello spirito hanno da sempre avvicinato il popolo italiano a quello iberico. Nel calcio in particolare il feeling tra i due paesi è molto forte: c'è rivalità, ma anche molto rispetto e per questo molti giocatori spagnoli sono venuti a giocare in Serie A.

SPAGNOLI IN BIANCOCELESTE - La Lazio è uno dei club italiani più colonizzati dagli ispanici: quest'anno il gruppo di biancocelesti con passaporto spagnolo è composto da ben 6 giocatori, ultimo in ordine d'arrivo Pedro. Insieme all'ex Chelsea, che ritrova a Formello Maurizio Sarri, ci sono Reina, Patric, Luis Alberto, Jony e Raul Moro.

PASSATO IN BLAUGRANA - Oltre a provenire dallo stesso paese, c'è un altro aspetto che accomuna i 6 laziali iberici: hanno giocato tutti nel Barcellona. L'ultimo arrivato in casa Lazio, Pedro, è stato un senatore dei blaugrana avendoci giocato per 11 anni conquistando la bellezza di 21 trofei nazionali e internazionali. Oltre a lui anche Pepe Reina ha giocato prima nelle giovanili, poi nella seconda e infine nella prima squadra del Barça, seppur per poco tempo (dal 1999 al 2002). Patric e Luis Alberto hanno vestito la maglia del Barcellona B e per un anno, nel 2013, hanno anche giocato insieme (il difensore ha indossato la fascia da capitano della seconda squadra e ha esordito in Champions League con la prima). Jony e Raul Moro si sono invece fermati al settore giovanile del club catalano. I tifosi, con loro in campo, sono pronti a gridare "olé!".