PRIMAVERA - Lazio ancora di misura. Pescara KO, decidono Cerbara e Minala

2 giornata Campionato Primavera 1



Sabato 21 settembre 2019 ore 15.00, Campo F. Gianni di via di San Basilio



Lazio - Pescara 2-1 (9' Cerbara, 66' Minala, 82' Palmucci)



Formazioni ufficiali



LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Marocco, Franco, Franucci, Kaziewicz, Shehu, Bianchi, Shoti, Russo, Zilli, Petricca, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini.

PESCARA (4-3-3): Radaelli, Chiacchia, Quacquarelli, Cipolletti, Menè, Diambo, Martella, Camilleri, Mancini, Pavone, Pina Gomez. A disp.: Lucatelli, D’Angelo, Paolilli, Palmucci, Zinno, Masella, Chiarella, Blanuta, Tamboriello. All.: Nicola Legrottaglie.

Arbitro: Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Fabio Mattia Festa e Andrea Nasti.

FINE SECONDO TEMPO

95' - Fallo su Alia e triplice fischio dell'arbitro che chiude il match, trionfa ancora la Lazio!

94' - Discesa di Russo che si invola verso la porta, tiro ribattuto da Palmucci.

93' - Giallo per Bianchi che evita guai fermando la ripartenza del Pescara.

90' - 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Carrione.

89' - Ultimo due cambi per Menichini: dentro Bianchi e Russo al posto di Czyz e Cerbara.



84' - Cambia Menichini: esordio con la Lazio per Shehu, che prende il posto di Nimmermeer.

82' - Gol del Pescara. Partita riaperta quando la Lazio sembrava in pieno controllo della gara, da una conclusione di Palmucci dalla distanza che si infila nell'angolino.

78' - Cambia ancora Legrottaglie: fuori capitan Camilleri e dentro Blanuta.

74' - Bella conclusione di Nimmermeer dalla distanza, pallone di poco fuori.

70' - Azione manovrata del Pescara che porta al tiro Martella, conclusione imprecisa che termina al lato.

68' - Primo cambio per Menichini: Kaziewicz prende il posto dell'ammonito De Angelis.



66' - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!! Ancora un cross tagliato di Falbo, Radaelli interviene ma rinvia corto sui piedi di Minala, che con un tocco morbido scavalca i difensori del Pescara e sigla il 2-0.

65' - Finalmente si rivede la Lazio. Ottimo cross di Nimmermeer che taglia tutta l'area e pesca Ndrecka. Stop e tiro che però viene deviato e finisce sull'esterno della rete.

62' - Lazio troppo bassa in questo momento della gara. Menichini pensa ai primi cambi e manda a scaldare Zilli, Shehu, Russo e Bianchi.

60' - Ammonito Alia per perdita di tempo. Secondo giallo in casa Lazio.



57' - Discesa di Ndrecka che mette un gran cross al centro, Nimmermeer leggermente in ritardo si fa anticipare.



55' - Meglio il Pescara in questa fase di gioco. Pressing alto che mette in difficoltà la Lazio. Bene però la difesa biancoceleste.

51' - Traversa di Falbo! Il centrocampista biancoceleste fa partire un bolide dai 30 metri che sbatte sul legno alto.

49' - Minala perde il pallone a centrocampo e fa ripartire il contropiede del Pescara. Tiro del nuovo entrato Chiarella che viene ribattuto con un grande salvataggio da Kalaj.



46' - Stavolta è la Lazio a battere il calcio d'inizio. Comincia la seconda frazione.



INIZIO SECONDO TEMPO

Aggiornamento ore 16.04 - Doppio cambio nel Pescara: dentro Masella e Chiarella al posto di Mancini e Chiacchia.



FINE PRIMO TEMPO



45'+1 - Termina qui la prima frazione di gioco con la Lazio che conduce sul Pescara per 1-0.

45' - Che scocca in questo istante. Un minuto di recupero concesso dall'arbitro.

41' - Conclusione al volo ancora di Ndrecka, pallone che termina al lato.

39' - Occasionissima Lazio. Schema su punizione che mette in porta Ndrecka, il tiro dell'ex Chievo supera Radaelli ma viene fermato sulla linea da Menè.

38' - Legrottaglie non soddisfatto dei suoi. Primo cambio operato dal tecnico degli abruzzesi: dentro Paolilli al posto di Quacquarelli.

35' - Occasione per Cerbara che con caparbietà strappa il pallone a Cipolletti e si presenta in area di rigore. Tiro troppo centrale per sorprendere Radaelli.

33' - Giallo anche per Chiacchia del Pescara. Il difensore ferma la ripartenza di Ndrecka, tirandolo per la maglia.

31' - Buona Lazio in questa fase di gioco, padrona del campo. Il Pescara si limita a difendere.

28' - Prima ammonizione anche per la Lazio. Cartellino giallo per De Angelis.

25' - Buona discesa di Nimmermeer che mette al centro un cross insidioso, anticipo decisivo di Quacquarelli.

21' - Sfiora il raddoppio la Lazio. Punizione di Falbo e colpo di testa di kalaj, Radaelli respinge con i piedi.

19' - Primo giallo del match, se lo prende il difensore del Pescara Quacquarelli per un intervento in ritardo.



14' - Si rialza Armini, nulla di grave fortunatamente per il difensore laziale.

13' - Preoccupazione per Armini, il capitano biancoceleste subisce una brutta distorsione alla caviglia nel tentativo di lanciare il pallone rimanendo a terra. Interviene lo staff medico.



11' - Punizione insidiosa del Pescara che prova a reagire, Kalaj anticipa tutti pallone in corner.

9' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLL! La sblocca la Lazio con Cerbara. Solito cross di Falbo che pesca De Angelis, il colpo di testa dell'esterno diventa un assist per Cerbara che a tu per tu con Radaelli piazza il pallone e sblocca il risultato.



5' - Lazio vicinissima al vantaggio! Cross basso di Ndrecka che pesca al centro dell'area Nimmermeer, la giradel numero 9 finisce di poco alta.

3' - Prima discesa offensiva di Falbo, cross preciso a Pescare Czyz, la difesa abruzzese riesce a fermare il pericolo.

1' - Partiti, batte il Pescara che attacca da Curva Nord verso Curva Sud.



PRIMO TEMPO - La Lazio di Leonardo Menichini alla ricerca di conferme dopo il successo in trasferta contro il Sassuolo, conferma in blocco gli undici titolari e il 3-5-2. A guidare l'attacco ancora Nimmermeer e Cerbara. Nel nuovo Pescara di Legrottaglie si registrano le pesanti assenze dell'attaccante Borrelli e del portiere Sorrentino. Al loro posto in campo Mancini e Padaelli. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Pescara, seconda giornata del campionato Primavera 1.



Pubblicato alle 14.35