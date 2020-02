PRIMAVERA - Lazio, un punto che soddisfa a metà. Con la Samp è 1-1

Un pareggio che soddisfa a metà. La Lazio ottiene un punto fondamentale per la classifica che la porta a +3 sulla zona play-out, ma anche a -4 da quella play-off. Un campionato apertissimo dove gli equilibri possono ribaltarsi in men che non si dica. I ragazzi di Menichini al Fersini si deve accontentare di un 1-1 che però non accontenta per quanto visto in campo. La sblocca Moro dopo 20 secondi, la Samp pareggia su rigore al 16esimo. Poi solo tanta Lazio e qualche guizzo degli ospiti

Primavera 1 TIM 2019-2020 – 19ª giornata

Lunedì 17 febbraio 2020, ore 13:00

Campo ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello



Lazio - Sampdoria 1-1 (1' Raul Moro, 16' D'Amico)

LAZIO (4-3-1-2): Alia; Novella, Cipriano, Kalaj, Falbo (71' Ndrecka); Bertini, Marino, Lico (71' Distefano); Czyz (60' Cerbara); Nimmermeer, Moro. A disp.: Furlanetto, Marocco, Kaziewicz, Russo, Shehu, Zilli, Ricci, Moschini, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini

SAMPDORIA (3-4-1-2): Raspa; Rocha, Veips, Obert; Angileri (86' Vaghi), Brentan (59' Francoforte), Siatounis, Giordano (72' Stoppa); Baldé; Prelec (86' Gerbi), D’Amico. A disp.: Avogadri, Boschini, Canovi, Ercolano, Sabattini, Yayi Mpie, Scaffidi, Dos Santos. All.: Marcello Cottafava

Arbitro: Eugenio Scarpa (sez. di Collegno).

Ass.: Cortese – Poma.

Ammoniti: Falbo, Lico, Cipriano, Kalaj (L), Brentan, Veips (S).



FINE SECONDO TEMPO

93' - Triplice fischio dell'arbitro.

93' - Traversa della Sampdoria! Balde riceve sulla sinistra e calcia a botta sicura. Pallone sul legno.

90' - 3 minuti di recupero.

89' - Momento di massima pressione della Lazio che prova a vincerla. La difesa della Sampdoria si chiude a riccio.

87' - Occasionissima per la Lazio. Cross di Bertini, in tuffo di testa Distefano prova la deviazione vincente. Pallone di un soffio al lato.



86' - Fuori Angileri e Prelec, dentro Vaghi e Gerbi nella Sampdoria.

85' - Giallo a Cottafava per le proteste.

80' - Kalaj devia il pallone volontariamente col braccio. Anche lui ammonito dall'arbitro.

78' - Ancora Francofonte, questa volta dalla distanza. Pallone che non impensierisce Alia.

72' - Fuori Giordano e dento Stoppa nella Sampdoria.

71' - Doppio cambio per la Lazio: Ndrecka e Distefano al posto di Falbo e Lico.

69' - Occasionissima per la Sampdoria con il nuovo entrato Francoforte che calcia dall'interno dell'area: pallone di poco alto sopra la traversa.



65' - Ammonito Cipriano che stende Baldè



64' - Ammonito Veips che ferma con le cattive Nimmermeer.

63' - Fiammata di Nimmermeer, che si invola verso l'area e calcia a incrociare. Pallone che passa a un soffio dal palo.

62' - Subito un'occasione per Cerbaa, Raspa è bravissimo in uscita.

60' - Cambia anche la Lazio. Dentro Cerbara per Czyz.



59' - Cambia la Sampdoria. Fuori proprio Brentan e dentro Francofonte.

58' - Fallo in ritardo di Brentan ammonito dall'arbitro.

55' - Cross tagliato insidioso di Falbo, non riesce a intervenire Czyz.

49' - Ci prova la Samp con Brentan, conclusione che si impenna e non crea problemi ad Alia.



46' - Si riparte, è la Lazio a battere il calcio d'inizio.



INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Termina con un brivido sul tiro cross di Rocha la prima frazione di gioco.

45' - Un minuto di recupero concesso.

40' - Che giocata di Lico, che con una veronica supera un avversario poi calcia verso la porta dove però Raspa è ben posizionato.

37' - Sugli sviluppi del corner, Baldè riceve il pallone in area e ha tutto il tempo per coordinarsi. Tiro dirretto all'angolino, Alia deve fare un miracolo per salvare la Lazio.

36' - Brentan si incarica della punizione e calcia superando la barriera. Alia sulla traiettoria mette in corner.

35' - Lico ferma con le cattive Giordano al limite dell'area, giallo per lui. Punizione insidiosa per la Sampdoria.

31' - Occasione per la Lazio. Moro supera un uomo sulla sinistra accentrandosi, poi calcia dal limite. La conclusione passa fra una serie di gambe, poi Cipriano non riesce a ribadire in rete.

25' - Sfiora il vantaggio la Sampdoria! Baldè riceve sulla trequarti e lascia partire una conclusione potente ma centrale. Alia riesce a respingere.

18' - Lazio subito pericolosa. Cross insidioso di Falbo, Nimmermeer e Czyz non riescono indirrizzare il pallone.

16' - Pareggio della Sampdoria. D'Amico impeccabile su rigore. Alia intuisce ma la conclusione è imprendibile.

15' - Calcio di rigore per gli ospiti. Angileri atterrato in area da Falbo, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

12' - Prova a reagire la Sampdoria. Per ora però la Lazio si difende bene costringendo i blucerchiati a calciare da fuori area.

8' - Lazio aggressiva la Samp soffre gli attacchi biancocelesti. Grande intensità in campo.

5' - Risponde la Sampdoria. Tiro dal limite di Angileri pericoloso, pallone che sfiora la traversa.

1' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!! Subito in vantaggio la Lazio. Moro si presenta davanti a Raspa e con un piazzato mette il pallone nell'angolino.



1' - Partiti in questo momento. La Samp batte il calcio d'inizio



PRIMO TEMPO - La Lazio di Menichini torna in campo al Fersini dopo le due vittorie esterne contro Empoli e Pescara. Il tecnico biancoceleste costretto a fare a meno di Franco, Bianchi e Shoti infortunati, e di Armini squalificato, deve rimaneggiare la formazione. Esordio dal primo minuto per Dean Lico, l'ultimo acquisto del mercato biancoceleste.