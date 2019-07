RITIRO LAZIO, GIORNO 11 - Fine seduta: fisioterapia per Badelj a bordocampo

FINE SEDUTA, ORE 10:50 - Finisce l'allenamento mattutino allo Zandegiacomo, gran parte della squadra si appresta a rientrare negli spogliatoi. Radu e Acerbi, invece, si sono immersi nella vasca ghiacciata a bordocampo, mentre Parolo, Lulic, Luiz Felipe e Andrè Anderson si stanno rilassando poco fuori il tunnel che porta negli spogliatoi. Fisioterapia per Badelj. Appuntamento a oggi pomeriggio, con mezzora di ritardo rispetto al solito programma: la Lazio si ritroverà al campo alle ore 17:30.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Uno scontro tra Correa e Andrè Anderson interrompe l'esercizio dei biancocelesti. Le urla dei due gelano per qualche istante staff e tifosi, ma non è niente di grave. Nel tentativo di calciare il pallone, il brasiliano ha colpito il Tucu alla caviglia. Un po' di ghiaccio e si riparte, solo una spavento per l'attaccante argentino.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Termina l'allenamento dei portieri, scesi in campo più di un'ora prima rispetto al resto della squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Ora squadra divisa in due (fratinati e non) per un esercizio di possesso palla, massimo due tocchi e poi scarico: da una parte ci sono gli arancioni Lulic, Parolo, Andrè Anderson, Cataldi, Radu, Luiz Felipe, Luis Alberto, Adekanye, dall'altra gli azzurri Correa, Lazzari, Milinkovic, Immobile, Jony, Badelj, Silva e Acerbi. Assente Denis Vavro, che sta osservano i propri compagni da bordocampo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Potenziamento muscolare per la Lazio, che inaugura la propria mattinata con degli scatti di 40 metri frenati dal paracadute.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Prima della squadra, ecco scendere in campo lo staff tecnico guidato da un acclamatissimo Simone Inzaghi. Il mister è stato accolto con un grande applauso dai suoi tifosi, così come i suoi ragazzi che l'hanno raggiunto pochi istanti dopo.

AURONZO - Dopo la giornata di riposo, la Lazio torna a sudare allo Zandegiacomo. Portieri subito in campo (c'è Strakosha), Grigioni e Zappalà non ammettono cali di tensione: l'allenamento viaggia subito ad alte intensità con tuffi e parate da terra. Il resto della squadra, invece, inizia con lo sciogliere i muscoli in palestra. I tifosi sugli spalti dovranno pazientare ancora un po' per vedere i biancocelesti scendere sul terreno di gioco.

