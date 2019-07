Calciomercato Lazio, nuova pista per Neto e Jordao: spunta il Monaco

CALCIOMERCATO LAZIO - La trattativa tra Lazio e Benfica sembrava ormai cosa chiusa. Eppure Pedro Neto e Bruno Jordao ancora non si sono trasferiti in Portagallo, nè tantomeno le due società hanno mai fatto annunci. Si è parlato a lungo di un'affare da 20 milioni, cercato dai due calciatori e voluto dal super procuratore Jorge Mendes. Tutti contenti, se non fosse che l'ultima notizia che arriva, parla di una pista lusitana raffreddata. Mendes non perde tempo e si è già messo al lavoro per un'altra destinazione: il Monaco si è interessato alla situazione e, come riporta la rassegna di Radiosei, sarebbe già passato in vantaggio rispetto al Benfica. L'esterno classe 2000 e il centrocampisto del 1998 sono ancora dei giocatori della Lazio, ma il loro futuro è lontano da Roma.

