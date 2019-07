Lazio, il Siviglia ci prova per Luis Alberto. Ma lo spagnolo parte solo se...

La Lazio si allena sotto le tre Cime di Lavaredo, ma il calciomercato non dà tregua. In uscita il nome di Milinkovic continua a rimbalzare da una parte all'altra. Trattenere il serbo è difficile, e inoltre significherebbe rinunciare a Luis Alberto. Anche se non è mai arrivata la conferma da parte degli agenti e della società, c'è una proposta in arrivo dal Siviglia per lo spagnolo: 30 milioni di euro. Un'offerta, come spiega la rassegna stampa di Radiosei, esistente ma congelata dalla Lazio che preferisce parlarne tra 2/3 settimane. Prima c'è da sciogliere il nodo Milinkovic. Il presidente Lotito ha promesso a Sergej che non si sarebbe opposto in caso di offerta ritenuta economicamente adeguata.

SE NON PARTE MILINKOVIC... - Luis Alberto ha un contratto fino al 2022 e fa parte dei piani tecnici di Inzaghi. Ma se non dovesse partire il serbo, allora le carte in tavola cambierebbero. Le probabilità di una cessione dello spagnolo aumenterebbero in tal caso: al Siviglia ci tornerebbe di corsa, non lo ha mai nascosto. L'offerta del club andaluso c'è, esiste: basterebbe l'ok della Lazio per sbloccare la trattativa in poche ore. Ma per il momento non se ne fa nulla. Eventualmente sarà un'operazione che prenderà forma ad agosto inoltrato.

