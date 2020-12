RIVIVI DIRETTA - Lazio - Bruges, Inzaghi: "Qualificazione meritatissima. Cambi? Avrei dovuto farli prima"

CONFERENZA INZAGHI - Un punto serviva, un punto è arrivato. Al termine di una gara non adatta a deboli di cuore, la Lazio pareggia contro il Bruges e ottiene il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi è pronto ad analizzare la sfida nella consueta conferenza stampa. Di seguito, le dichiarazioni del mister:

Dove la metti questa soddisfazione tra le gioie ottenute da quando sei allenatore della Lazio?

"Probabilmente domani ti potrei dare una risposta. Un grande passo, inaspettato. Il giorno del sorteggio avevo questa speranza, era il mio sogno. Dopo venti anni la Lazio è riuscita in Europa. Una grande soddisfazione, meritatissima. Giusto godersi questa soddisfazione con tutti i ragazzi".

Come ti spieghi gli ultimi minuti?

"La partita si era messa bene, per 70' abbiamo stradominato in campo e giocato un grandissimo calcio. L'unico neo è non aver fatto il terzo gol, giocavamo contro una squadra che non aveva niente da perdere. Abbiamo preso il gol del 2-2 evitabile. Abbiamo sofferto, ma sulla qualificazione non c'è nulla da dire".

Ha influito la vittoria contro il Dortmund?

"La vittoria contro il Dortmund è stata una grande iniezione di fiducia: abbiamo battuto una grande squadra come il Borussia. Qualificazione meritata, adessa testa e cuore al campionato".

Cambi sono arrivati in ritardo?

"Avrei dovuto fare prima i cambi. Luis Alberto, Leiva e Immobile stanno giocando sempre. Già alla fine di primo tempo gli ultimi due avevano delle problematiche, dovevo farli uscire. Volevo fare il 3-1, purtroppo non c'è riuscito. Hanno dato il cuore ma non erano in perfette condizioni fisiche. Speriamo siano al top per la prossima".

Girone?

"Ero molto tranquillo, abbiamo fatto un girone strepitoso. Per quello che abbiamo fatto la qualificazione è meritatissima".

