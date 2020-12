Lazio - Bruges, Immobile implacabile: record insieme a Del Piero e Inzaghi

Immobile monumentale. Ancora implacabile Ciro dal dischetto e contro il Bruges mette a segno il quinto gol della sua Champions. Il tutto in tre partite e meno di un tempo. L'attaccante della Lazio, come riporta Opta, è il terzo giocatore italiano a segnare in tutte le sue prime quattro presenze stagionali in una singola edizione di Champions League, dopo Alessandro Del Piero (nel 1997/98 e 1995/96) e Filippo Inzaghi (2002/03). Alla faccia di chi diceva che in Europa non sarebbe stato decisivo. Immobile lo è sempre e ovunque.