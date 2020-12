Lazio - Bruges, infranto uno dei record più antichi d'Italia: Immobile supera Bernardini

Vanno nuovamente aggiornate le statistiche di Ciro Immobile, che contro il Bruges ha infranto l'ennesimo record. Si tratta di quello che deteneva Fulvio Bernardini da ben 97 anni. Nel 1923 l'ex calciatore segnò un totale di 17 gol in 8 partite consecutive. Il bomber biancoceleste, che aveva già eguagliato il numero di match di seguito in cui Bernardini ha messo la firma sul tabellino, questa sera lo ha superato, raggiungendo quota 9 dopo aver trasformato il calcio di rigore. D'altronde, per l'attaccante non c'è sfida che tenga: lui è abituato a riscrivere la storia.

DIRETTA - Zenit - Borussia Dortmund 1-0, ritmi bassi negli ultimi minuti

Lazio - Bruges, Immobile implacabile: record insieme a Del Piero e Inzaghi

TORNA ALLA HOMEPAGE