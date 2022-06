RIVIVI DIRETTA - Sorteggio sorteggio Serie A 2022/2023: si chiude la cerimonia - FOTO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12.51 - Conclusione da parte di De Siervo: "Del calcio italiano spesso si parla in maniera critica, in realtà lo stato di salute è migliore rispetto a quanto viene raccontato. Sta crescendo il prodotto, all'Italia e all'estero. L'auspicio è quello di fare un campionato difficilissimo, un po' spezzato in due. Ci interessa chi arriva in fondo al campionato, ma anche chi si qualifica alle coppe. Siamo emozionati, abbiamo chiuso poco fa e pronti a ricominciare". Casini: "Le finestre in cui saranno comunicati anticipi e posticipi non saranno 10, saranno 7. Miglioriamo rispetto all'Inghilterra. Oggi pubblicheremo le date in cui saranno comunicate. Stiamo cercando di migliorare il più possibile".

AGGIORNAMENTO ORE 12.46 - Ed ecco infine l'ultima giornata: Empoli - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.44 - 33esima giornata: Lazio - Sassuolo; 34esima: Milan - Lazio; 35esima giornata: Lazio - Lecce; 36esima giornata: Udinese - Lazio; 37esima giornata: Lazio - Cremonese.

AGGIORNAMENTO ORE 12.43 - Rispettivamente alla 18esima e alla 31esima giornata i due confronti con Napoli e Juventus.

AGGIORNAMENTO ORE 12.41 - 28esima giornata: Monza - Lazio; 29esima giornata: Lazio - Juventus; 30esima giornata: Spezia - Lazio; 31esima: Lazio - Torino, 32esima: Inter - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.37 - 23esima giornata: Salernitana - Lazio; 24esima: Lazio - Sampdoria; 25esima: Napoli - Lazio; 26esima: Bologna - Lazio; 27esima: Lazio - Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 12.34 - Lazio - Fiorentina la gara con cui inizierà il girone di ritorno il 29 gennaio. Verona - Lazio alla ventunesima. Ventiduesima giornata: Lazio - Atalanta.

AGGIORNAMENTO ORE 12.32 - Milan - Juventus si giocherà il 9 ottobre, il 28 maggio è in programma invece Juventus - Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 - Sedicesima giornata: Lecce - Lazio; Diciassettesima: Lazio - Empoli; Diciottesima giornata: Sassuolo - Lazio.; Diciannovesima giornata: Lazio - Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 12.27: Undicesima giornata: Atalanta - Lazio; Dodicesima: Lazio - Salernitana; Tredicesima: Roma - Lazio; Quattordicesima: Lazio - Monza; Quindicesima giornata: Juventus - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 12 26 - Ecco quando si giocheranno i derby della Capitale: 6 novembre Roma - Lazio (tredicesima), 19 marzo Lazio - Roma (ventisettesima).

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 - Ottava giornata: Lazio - Spezia; Nona giornata: Fiorentina - Lazio; Decima giornata: Lazio - Udinese

AGGIORNAMENTO ORE 12.23 - Inter - Napoli si giocherà il 4 gennaio, mentre Napoli - Inter il 21 maggio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.22 - Svelate le date del derby d'Italia, la doppia sfida tra Inter e Juventus: 6 novembre e 19 marzo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.21 - Lazio - Verona alla sesta, mentre Cremonese - Lazio si sfideranno nel match valido per la settima giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 - Ecco la quarta giornata, primo turno infrasettimanale (31 agosto 2022): Sampdoria - Lazio. Il 4 settembre, in occasione della quinta giornata, la Lazio affronterà il Napoli.

AGGIORNAMENTO ORE 12.18 - Lazio - Inter alla terza giornata (28 agosto 2022). Un altro big match in programma, la sfida tra Juventus e Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 12.17 - Torino - Lazio alla seconda giornata di Serie A (21 agosto 2022).

AGGIORNAMENTO ORE 12.16 - Il 23 ottobre Milan - Monza, il 19 febbraio, invece, Monza - Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - Comunicate le date del derby di Milano: Milan - Inter alla quinta giornata, il ritorno alla ventunesima.

AGGIORNAMENTO ORE 12.13 - Ecco la prima giornata, fissata al 14 agosto 20220: sarà Lazio - Bologna!

E poi Verona - Napoli; Juventus - Sassuolo; Milan - Udinese, Monza - Torino, Sampdoria - Atalanta; Fiorentina - Cremonese, Spezia - Empol; Lecce - Inter; Salernitana - Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 - De Siervo passa alla presentazione del pallone che verrà utilizzato nella Serie A 2022/2023: "Passiamo dalla Nike, che è stata nostra compagna in questi anni, a un pallone della Puma. Abbiamo fatto una fase di sperimentazione con le squadre, sono tutte entusiaste. Benvenuto anche al pallone".

AGGIORNAMENTO ORE 12.08 - Ecco ulteriori dettagli sul campionato: inizio 13 agosto 2022, pausa nazionali 25 settembre 2022, sosta Qatar 13 novembre 2022 / 4 gennaio 2023, pausa nazionali 26 marzo 2023, fine campionato 4 giugno 2023. Ecco invece i turni infrasettimanali: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio, 3 maggio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.06 - Casini: "Stagione comparata alla Premier almeno per questo ultimo secondo di competizione. Abbiamo perso il derby della Lanterna, come squadra lo sforzo sarà quello di riequilibrare il rapporto Nord-Sud".

AGGIORNAMENTO ORE 12.05 - Sulla passata stagione si è espresso Ambrosini: "Siamo stati fortunati ad averla raccontata, non si vedeva da tanto tempo un equilibrio del genere. Alla fine ha vinto la squadra che ha meritato di più".

AGGIORNAMENTO ORE 12.02 - Parola a Pazzini: "Da giocatore è sempre stato un giorno che mi piaceva molto. Mi piacevano i sorteggi, adesso da quest'altra parte è altrettanto emozionante". Poi tocca a Zambrotta: "Bellissimo evento, il calcio italiano è ancora uno dei migliori campionati a livello mondiale, è sempre una bellezza anche esser presente qui, aspettando con grande emozione le partite".

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Tutto pronto per l'inizio della cerimonia. Presenti il presidente della Serie A Casini e l'ad De Siervo, oltre a Candela, Zambrotta, Ambrosini e Pazzini.

C'è attesa per la compilazione del calendario della Serie A 2022/23, con la cerimonia che si terrà alle ore 12 del 24 giugno. È stata confermata l'asimmetria tra girone d'andata e di ritorno, novità introdotta lo scorso anno ma già in uso da tempo nelle altre leghe. Il campionato partirà il prossimo 14 agosto, in anticipo rispetto al solito poiché la Serie A si fermerà tra novembre e dicembre per lasciar spazio al Mondiale in Qatar. La chiusura è prevista invece per il 4 giugno. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni. Rimarrà, invece, in vigore la regola dei confronti diretti relativamente ai piazzamenti, e dunque per la qualificazione alle coppe europee. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv e streaming da Dazn, oltre che sul canale ufficiale YouTube della Lega. Anche sul nostro sito ci sarà la possibilità di seguire la cerimonia con la diretta scritta dell'evento:

