RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni: "La squadra ha avuto grande temperamento. Le scelte..." - VIDEO

Sogno infranto per la Lazio. All'Olimpico i biancocelesti e l'Udinese finiscono per dividersi la posta in palio. Chiuso il sipario, finisce 1-1 con le reti di Thauvin e Romagnoli. Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Squadra molto lunga

“Non ho visto questo, abbiamo calciato poco potevamo farlo di più attaccando la profondità.. alcuni dei miei hanno questa giocata, sia nel primo tempo potevamo farlo con Tchaouna anche Noslin. La squadra ha fatto una prestazione di grande temperamento, tenuta mentale e fisica. Loro vengono da 5 partite hanno grande fisicità, hanno avuto tutta la settimana per prepararla, hanno corsa. L’hanno interpretata bene i ragazzi, peccato per il gol, potevamo esser elucidi nella rifinitura, ma sono partite che escono fuori negli episodi”.

Sulle scelte…

“Il punto sugli infortunati lo fanno i medici non io, ancora con questo 4-3-3! Vecino sa andarsi a prendere lo spazio dietro la linea, siamo partiti con 4-2-3-1. Dovevamo essere più offensivi? Non ho capito. La scelta di Patric? Avevo giocatori in panchina perché non stanno bene per entrare, perché andate a guardare il granellino? Usciamo da questo. Dopo i mesi che siamo qui… quella è una scelta perché ci sono partite in cui non avendo a disposizione un vertice basso o comunque un giocatore ho preferito metter Patric perché lo sa fare. Alla Lazio ha fatto anche la mezzala, in quel momento doveva darci consistenza, avevamo meno energie andando avanti. Questo è il motivo. Se gioca Vecino, Rovella e Guendou non è un 4-3-3 perché Vecino è molto bravo a prendersi lo spazio. Venite da un 4-3-3 con un maestro e del 4-3-3 avete qualche problema, deve avere tutte due e mezzali che entrano in area e fanno gol. A volte mi dilungo per spiegare. Alleno sempre la costruzione con due mediani, Guendouzi sta facendo uno dei migliori campionati della sua carriera, come Rovella che non giocava moltissimo. Perché devo levare un giocatore che sta facendo bene? Sto cercando d recuperare giocatori, Vecino ci era mancato tanto, oggi ha fatto quasi 70 minuti, è importante per tenuta e qualità. Dele ancora non sta bene, dopo il riscaldamento ancora non si sentiva, non volevo rischiare, come Rovella. Le scelte le faccio io e non volevo rischiare”.

Come stanno gli infortunati?

“Conto di recuperare per l’Europa Taty, Dele sta migliorando ma ha ancora fastidio, devo cercare di preservarlo. A meno che non sia una finale preferisco perdere una partita che un giocatore. Tavares anche lui come Rovella erano molto affaticati, non posso rischiare un infortunio adesso. Belahyane è un cucitore di gioco deve mettere qualcosa nel lancio, nell’apertura. Oggi poteva portare più pressione ma sono tutti spazi di crescita. Siamo arrivati tutti qui insieme e dobbiamo tutti lavorare insieme, ho grande fiducia in tutti, anche nei nuovi. Adesso recuperiamo energie e ci vediamo giovedì”.

