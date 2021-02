RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Bayern Monaco quasi imbattibile, ma meritiamo di giocarcela"

FORMELLO - Il giorno prima della sfida dell'anno. Simone Inzaghi è pronto ad affrontare il Bayern Monaco: il tecnico parlerà alle 15 nella sala stampa di Formello per presentare la partita coi tedeschi, insieme a lui ci sarà Ciro Immobile. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Mister, l'ultima volta agli ottavi era un calciatore. Punti d'unione?

"Bellissima emozione, il coronamento di 5 anni di lavoro con questo gruppo meraviglioso. Sappiamo il percorso fatto, quanto è stato lungo e difficile, ci giocheremo la gara nel migliore dei modi, con la spensieratezza giusta e l'umiltà che ci contraddistingue".

Momento migliore per affrontare l'avversario peggiore?

"Il Bayern Monaco è campione del mondo e d'Europa, ha fatto un pareggio e un ko in campionato ma veniva da 5 vittorie consecutive. Più che cercare i punti deboli loro, sto lavorando sui punti di forza della squadra".

La aiuta aver vissuto queste gare da calciatore? Klose un valore aggiunto per loro?

"Klose mi fa piacere rivederlo, è tanto tempo che non lo vedo, è stato un calciatore importante nelle mie prime 7 partite alla guida della Lazio. Mi hanno parlato bene di lui anche come allenatore. Mi fa piacere aver giocato partite così, ma ho calciatori che cominciano ad avere esperienza con le finali disputate. Abbiamo giocato partite importanti come finali, siamo pronti a certe sfide".

Un'impresa possibile?

"Sappiamo che avremmo dovuto giocare una sfida così, da ieri siamo concentrati sul Bayern Monaco sapendo che è una sfida-ciliegina sulla torta che ci siamo meritati nel percorso. Serve spensieratezza e umiltà, sono una grandissima squadra ma proveremo a fare il massimo come sempre".

Finisca la frase: domani a fine gara soddisfatto se...?

"Vogliamo fare una gara che ci consenta di rimanere aggrappati alla qualificazione in tutte le maniere. Loro sono quasi ingiocabili, ma in passato eravamo sfavoriti e ce la siamo giocata nel migliore dei modi. Non abbiamo fatto un ottavo di Champions, ma un quarto di Europa League e tante finali. Si gioca su 180 minuti e non solo sui 90 di domani all'Olimpico".

Cosa si aspetta dal duello tra Immobile e Lewandowski?

"Sono i due attaccanti più forti in circolazione. Immobile è stato la Scarpa d'Oro dell'anno scorso, motivo di grande orgoglio per noi. Lewandowski avrebbe vinto sicuramente il Pallone d'Oro. Una super sfida con un duello simile all'interno".