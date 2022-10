RIVIVI LA DIRETTA - Sturm Graz - Lazio, Sarri in conferenza: "Troppi errori tecnici, ma bene la difesa"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

GRAZ - Match tostissimo a Graz. La Lazio non brilla e torna a Roma con 1 solo punto in tasca. Tra poco Maurizio Sarri si presenterà in sala stampa per la conferenza post-partita:

Che partita è stata?

Partita di coppa europea, alta intensità e aggressività. Abbiamo in parte sofferto, in parte ci abbiamo messo del nostro. non possiamo sbagliare così tanto tecnicamnete, un po' anche per il terreno, troppe palle perse in modo banale. Non abbiamo fatto bnee, ci sono aspetti positivi, una squadra che perde così tanti palloni mette la difesa in difficoltà. Potevamo sfruttare di più il loro calo. Si poteva perdere non avendo espresso il meglio.

La testa non fa muovere le gambe?

Ho visto errori tecnici, qualcuno anche banale. Fosse stato un problema di testa non saremmo rimasti solidi, avremmo perso.

Lo scorso anno questa partita si sarebbe persa?

Uno degli aspetti positivi la solidità difensiva, anche Gila ha fatto una gara di altissimo livello. Tanti aspetti positivi, quando si gioca così spesso la serata in cui giochi sporco tecnicamente può uscire fuori. Mentalmente la partita non è stata sottovalutata, i ragazzi in campo c'erano, poi si può giocare bene o male. Ma ci siamo stati.

Condizioni difensori?

Gila penso abbia contrattura per il dolore sentito. Romagnoli ha avuto un disturbo gastrointestinale a fine gara.

Manovra meno fluida in Europa?

Una spiegazione non ce l'ho, abbiamo fatto 60 minuti col Feyenoord migliori della stagione, contro partite così aggressive abbiamo perso la fluidità. La gara in Danimarca non la prendo nemmeno in considerazione, questa sì, solo che abbiamo perso troppi palloni.

Come ha visto l''atmosfera allo stadio? Si aspettava una squadra così?

Lo Sturm ultimamente gioca sempre così, con questa formazione. Alta intensità. L'atmosfera è stata bella, ma sono stato 3 anni a Napoli, non è che mi impressiono.

La Lazio soffre il fattore campo?

Penso di no. Noi, se togliamo il Midtjylland, l'tulima partita fuori casa l'abbiamo persa a gennaio. Non direi che soffriamo il fattore campo, l'anno scorso abbiamo iniziato peggio in trasferta, poi il contrario. Non mi sembra che siamo in grande sofferenza. Solo che in Europa ci sono altri fattori, tante giocano col coltello tra i denti. C'è un'intensità maggiore che in Italia si vede raramente. Il campionato italiano ha mille difetti, ma non c'è una gara facile. Magari gli altri nei rispettivi campionati ogni tanto vanno via lisci...

Con 7 punti nelle prossime 3 di Europa League la Lazio chiude prima il girone?

Questo è da vedere, se ne arrivano 3 col Feyenoord penso di sì, Ma questo è un girone che potrebbe rimanere equilibrato fino alla fine.