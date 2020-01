Roma - Lazio, i numeri del match: la peggior partita della stagione

Che sfangata, bisogna dirlo. E ricominciare a pedalare. La Lazio soffre, quasi mai è pericolosa, eppure porta a casa un punto d'oro. Prezioso. La miglior Roma della stagione non è riuscita a passare contro la peggior Lazio della stagione, è un dato di fatto. Perché i giallorossi dominano sul piano della produzione offensiva per: tiri (22 a 6 quelli totali, 3 a 2 in porta); occasioni da gol (18-4); cross (9/23 a 1/5); passaggi nell'area avversaria (13/24 a 1/5); possesso palla (67% a 33%) e passaggi effettuati (538/596 a 232/310).

I SINGOLI - Una partita da archiviare, dunque. Lo dimostrano anche le statistiche di squadra. Il migliore in campo è Acerbi, autore del gol e top player biancoceleste per: tiri (1 solo, come Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Lulic e Correa); passaggi (31 a segno su 35) e anticipi difensivi (2 come Leiva, Radu e Luis Alberto). Bene anche Milinkovic che si dà da fare, spiccando per km percorsi (13.352, record degli ultimi due anni, con una velocità media di 8.3 km/h) e duelli aerei vinti (2 come Immobile e Caicedo). La partita difensiva esalta Leiva, che recupera 9 palloni e se la cava con 4 disimpegni totali, e Radu (4 tackle e 6 duelli totali vinti). Infine, Lulic è il giocatore di Inzaghi ad aver toccato palla più volte (60). Da segnalare anche come la Lazio abbia vinto solo il 38% dei contrasti contro il 62% della Roma, respingendo ben 9 tiri dei giallorossi con la difesa.

