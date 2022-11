Roma - Lazio, il gesto di Lotito per caricare la squadra prima del derby

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio in un momento di difficoltà cerca il riscatto nella partita più importante e attesa in questo inizio di campionato. La squadra di Maurizio Sarri in ritiro a Formello ha lavorato in ottica il derby dal punto di vista tattico, ma soprattutto mentale. I tifosi si aspettano una reazione di cuore e orgoglio, sperano che la squadra onori il match e gli regali una serata di festa. Anche il presidente Lotito, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha voluto lanciare un segnale ai suoi ragazzi recandosi ieri sera a Formello per mostrargli la sua vicinanza. Il presidente biancoceleste e l'allenatore hanno chiesto di moltiplicare le forze e di mettere in mostra una prestazione che gli possa consentire il grande colpo, anche in ottica Champions League. La partita di stasera, in questo senso, potrebbe dare maggiori motivazioni nella corsa alla massima competizione europea. Una vittoria consentirebbe il sorpasso alla Roma e il quarto posto, oltre a ottenere uno scontro diretto a favore. Ora starà alla squadra mostrare la propria grinta e la propria voglia di vincere.