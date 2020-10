Sampdoria - Lazio, le pagelle dei quotidiani: disastro difesa, Sergej e Luis non ci sono

PAGELLE LAZIO - Una sconfitta che fa male e che arriva a pochi giorni dall'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. La Lazio deve rialzarsi, ha aspettato per troppo tempo le grandi notti europee per non reagire a una brutta caduta come quella contro la Sampdoria, più brava in tutto al Ferraris. Nessun alibi, come dice Inzaghi, la Lazio ha perso meritatamente: poca voglia, pochissime idee, i leader senza spirito e un gioco che ha latitato, così la Samp ha passeggiato 3-0. Male tutta la squadra, che ora però ha la possibilità di rifarsi contro il Borussia. Vediamo le pagelle dei principali quotidiani.

Corriere dello Sport: Strakosha 6, Patric 5, Acerbi 6, Hoedt 5, Vavro (15' st) 5, Parolo 5, Marusic (1' st) 5, Milinkovic 5,5, Leiva 4,5, Cataldi (31' st) 5,5, Luis Alberto 4,5, D. Anderson 4, Fares (1' st) 6, Caicedo 4,5, Muriqi (15' st) 6, Correa 5, Inzaghi 5.

Gazzetta dello Sport: Strakosha 7, Patric 5, Acerbi 5, Hoedt 4,5, Vavro (15' st) 5, Parolo 4,5, Marusic (1' st) 5, Milinkovic 5,5, Leiva 5, Cataldi (31' st) sv, Luis Alberto 6, D. Anderson 5, Fares (1' st) 5, Caicedo 5, Muriqi (15' st) 5, Correa 5,5, Inzaghi 5.

Tuttosport: Strakosha 6, Patric 5, Acerbi 5, Hoedt 4,5, Vavro (15' st) 5,5, Parolo 4,5, Marusic (1' st) 5,5, Milinkovic 5, Leiva 5, Cataldi (31' st) 5,5, Luis Alberto 5,5, D. Anderson 5, Fares (1' st) 5,5, Caicedo 5,5, Muriqi (15' st) 6, Correa 6, Inzaghi 4,5.

