Sampdoria-Lazio, Milinkovic: “Ripartiamo da zero e dimostriamo chi siamo”

Nel pre partita di Sampdoria-Lazio, Sergej Milinkovic, schierato ancora da titolare da Sarri come mezzala di destra, ha presentato la gara del Ferraris ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole: "Con l’Udinese abbiamo avuto una buona risposta nel secondo tempo ma oggi serve dare un segnale contro la Sampdoria per prenderci i tre punti. Vogliamo una bella vittoria per far vedere alla nostra gente che non siamo quelli che hanno visto fino a qualche giorno fa. Ripartiamo da zero e dimostriamo chi siamo. Noi oggi proviamo a fare una gara tecnica perché così chiede il mister, poi ci saranno momenti in cui servirà il fisico e vedremo”.

Il Sergente ha poi aggiunto su DAZN: "Aver raggiunto Nedved è una bella cosa, ovvio che non mi fermo e andrò avanti finché posso. Già da oggi, cercheremo di dare il massimo e vincere la partita. Se faccio gol o no non è importante. Non sempre riusciamo a mettere in pratica le richieste di Sarri, è ancora un po' difficile. Piano piano iniziamo a giocare come vuole lui".