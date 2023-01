Sassuolo - Lazio, al Mapei Stadium invasione di tifosi biancocelesti: il dato

Amore incondizionato. E' questa la dimostrazione che i tifosi della Lazio vogliono fare alla squadra che sta attraversando un momento difficile. Solo un punto rimediato nelle prime due gare del 2023 contro Lecce e Empoli. Domenica sarà un'altra battaglia per la squadra di Sarri che alle 12.30 scenderà in campo contro il Sassuolo. Anche questa volta i tifosi hanno risposto presente: 2.000 tagliandi venduti per il settore ospiti, praticamente sold out, e 200 in tribuna. Anche al Mapei sarà in qualche modo aria di casa.