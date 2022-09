Serbia, Milinkovic non ha dubbi: “Il giorno più importante della mia carriera” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Ventiquattro settembre 2022. Una data che difficilmente dimenticherà Sergej Milinkovic-Savic e che rimarrà per sempre nella sua testa e nel suo cuore. Durante il match contro la Svezia, vinto dalla sua Serbia con il risultato di 4-1, il Sergente della Lazio ha indossato per la prima volta la fascia di capitano dopo l'uscita dal campo di Dusan Tadic. Leader indiscusso tecnico e carismatico in biancoceleste e adesso anche con la sua nazionale. Il 21 di Sarri ha mostrato tutta la sua emozione con un post su Instagram. Questo il suo messaggio: "Il giorno più importante della mia carriera".