Serie A, contratti in scadenza e prestiti: il nodo del 30 giugno

Ieri il Consiglio Federale ha fissato nel 20 agosto la data entro la quale terminare Serie A, B e C e nell'1 settembre l'inizio della prossima stagione. Rimane un nodo importante da sciogliere, che potrebbe avere degli strascichi: quello dei calciatori in prestito o in scadenza di contratto al 30 giugno. La Fifa ha consigliato di prolungare gli accordi fino al termine della stagione, ma non può andare oltre. Ogni paese ha il proprio diritto del lavoro, la Uefa non ha poteri sui tesseramenti e anche le Federazioni possono poco. Tramite le leghe si proverà a fare da tramite tra le parti in causa, sperando nel buonsenso. Il termine della stagione 2019-20 è fissato nel 31 agosto, l'inizio della 2020-21 all'1 settembre e ciò comporta che se non si dovesse trovare un accordo in caso di scadenza di contratto o fine prestito al 30 giugno, il giocatore resterebbe fermo fino a settembre. Nel caso fosse il club proprietario del cartellino a richiamarlo dal prestito, il calciatore avrebbe diritto allo stipendio, ma non potrebbe scendere in campo prima della nuova stagione. Ovviamente il problema si presenterà anche nelle Coppe europee, addirittura in quel caso con squadre di paesi diversi. Sul tema si esprimerà anche l'Eca, accodandosi alla Fifa e spingendo per il buonsenso tra club.

LA LAZIO - Nella Lazio il problema non si presenterà, perlomeno tra i giocatori attualmente a disposizione di Inzaghi. Lulic e Parolo hanno il contratto in scadenza 2020, ma già hanno accordi con la società per il prolungamento di un anno, mentre non ci sono giocatori in prestito nella rosa biancoceleste. Dovrà essere valutata invece la posizione dei giocatori di proprietà, in prestito in altri club.

