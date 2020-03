Serie A, Gravina: "Questo campionato potrebbe finire nel 2021"

Ricercatissimo, intervistatissimo. Se così si può dire. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato ancora. Questa volta ai microfoni di Radio 1, tornando ovviamente sul tema legato al futuro della stagione di Serie A. Che, come tutti i campionati europei, dipende dal rinvio di Euro 2020: "Chiederemo alla UEFA nuove date: il rinvio degli Europei è l'idea da seguire. Se si recupereranno a novembre-dicembre? Non ci sono ipotesi. Ci confronteremo, domani credo verrà fuori la decisione più responsabile". Sul possibile annullamento della Serie A ha aggiunto: "Ogni ipotesi, ora come ora, è non fondata. Lavoriamo su auspici e speranza. Pensiamo a un campionato da definire entro giugno, è l'augurio di tutti ma resta un'ipotesi difficile. Dobbiamo pensare che dopo lo tsunami la vita continuerà. Lo sport dovrà essere un collante sociale a cui far ritorno" - ma non c'è spazio per grande ottimismo - "Credo che il 3 aprile sia una data troppo immediata per pensare di far ripartire tutto. Per questo ho pensato ai primi di maggio, ma è una data teorica. Non posso escludere che il campionato non verrà annullato. Ora programmiamo con l'idea più ottimistica, ovvero definire i campionati, cercando di portarli a termine. Tra le diverse ipotesi però ho già preannunciato la non assegnazione del titolo, quella di assegnazione congelando la classifica, e un mini torneo di playoff e playout. Non escludo nulla. Se tutto questo dovesse portare con effetto trascinamento alla stagione 20-21, il campionato potrebbe concludersi anche in due stagioni diverse. Coppa Italia? Non ne stiamo più parlando, è una competizione che affronteremo più in là. Per ora resta accantonata".

CALCIOMERCATO LAZIO, GIROUD NEL MIRINO

LAZIO, LE PAROLE D'AMORE DI MIHAJLOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE