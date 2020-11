Tamponi Lazio, nuovo blitz della Guardia di Finanza: il motivo

Nuovo blitz della Guardia di Finanza che ha sequestrato la documentazione relativa a tutti i tamponi effettuati dalla Futura Diagnostica, da maggio a oggi, per la Lazio. Come riporta TheWam.net, si tratta di migliaia di test effettuati su giocatori e staff; segnale che la Procura di Avellino, coordinata dal magistrato Vincenzo D'Onofrio, non voglia mollare e cerchi qualcosa per inchiodare il laboratorio irpino e la famiglia Taccone. Gli uomini della GdF hanno effettuato perquisizioni alla "Futura Diagnostica" e presso gli uffici delle ASL di Roma. L'unico indagato dalla Procura, al momento, è Massimiliano Taccone.