Torino - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Reina superbo, Immobile certezza

Secondo pareggio consecutivo per la Lazio di mister Sarri che all'Olimpico Grande Torino ha fissato il punteggio sull'1-1 contro i granata, Una prestazione fatta di luci e ombre quella dei biancocelesti che possono sempre contare su Ciro Immobile, che ha trasformato il rigore nel recupero, e anche su un Reina in ottima forma. Difesa in affanno e anche le stelle migliori fanno fatica a brillare. Questi i voti dei maggiori quotidiani sportivi nazionali.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 7; Marusic 6 (61' Lazzari 5), Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Hysaj 5.5; Akpa Akpro 6 (79' Muriqi 6.5), Cataldi 6.5 (70' Leiva 5), Luis Alberto 5 (45' Milinkovic 5.5); Raul Moro 5 (45' Pedro 5.5), Immobile 6.5, Felipe Anderson 5.5. All. Sarri: 5.5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 8; Marusic 5.5 (61' Lazzari 6), Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Hysaj 6; Akpa Akpro 5.5 (79' Muriqi 6.5), Cataldi 5.5 (70' Leiva 5.5), Luis Alberto 5 (45' Milinkovic 5.5); Raul Moro 5.5 (45' Pedro 5), Immobile 6.5, Felipe Anderson 5.5. All. Martusciello: 6.

IL MESSAGGERO - Reina 7; Marusic 5,5 (17' st Lazzari 5), Luiz Felipe 5,5, Acerbi 6, Hysaj 5; Akpa Akpro 5,5 (34' st Muriqi 6,5), Cataldi 6,5 (25' st Leiva 5,5), Luis Alberto 5,5 (1' st Milinkovic 6); Felipe Anderson 6, Immobile 7, Moro 5,5 (1' st Pedro 6). All.: Martusciello 6.

IL CORRIERE DELLA SERA - Reina 7; Marusic 5,5 (Lazzari 5,5 17' st), Luiz Felipe 5,5, Acerbi 6, Hysaj 5,5; Akpa Akpro 5,5 (Muriqi 6,5 34' st), Cataldi 5,5 (Leiva 6 26' st), Luis Alberto 5 (S. Milinkovic-Savic 6,5 1' st); Felipe Anderson 6, Immobile 6, Raul Moro 5 (Pedro 5,5 1' st). All.: Sarri 5,5.

LA NAZIONE - Reina 6; Marusic 6 (17' st Lazzari 5.5), Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Hysaj 5.5; Akpa Akpro 6 (34' st Muriqi sv), Cataldi 6 (25' st Lucas Leiva 6), Luis Alberto 5.5 (1' st S.Milinkovic-Savic 6); Felipe Anderson 5.5, Immobile 6.5, Raul Moro 5 (1' st Pedro 5.5). Allenatore: Martusciello ( Sarri squalificato) 5.5.

IL RESTO DEL CARLINO LAZIO - Reina 6; Marusic 6 (17' st Lazzari 5.5), Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Hysaj 5.5; Akpa Akpro 6 (34' st Muriqi sv), Cataldi 6 (25' st Lucas Leiva 6), Luis Alberto 5.5 (1' st S.Milinkovic-Savic 6); Felipe Anderson 5.5, Immobile 6.5, Raul Moro 5 (1' st Pedro 5.5). Allenatore: Martusciello ( Sarri squalificato) 5.5.

