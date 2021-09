Roma, per Mourinho è già derby: "Lazio? Non l'ho vista"

Ci siamo, tra poco più di 48 ore Lazio e Roma accenderanno il derby della Capitale. Una sfida che in città è sentitissima, con le due tifoserie che da giorni non parlando d'altro. José Mourinho sembra entrato perfettamente in sintonia con l'ambiente e dopo la vittoria con l'Udinese ha detto di essere pronto a tutto pur di far giocare Pellegrini domenica, nonostante l'espulsione rimediata nel finale contro i bianconeri. Il tecnico portoghese ha poi parlato in conferenza stampa, ma non ha voluto commentare le differenze delle prime giornate con la squadra di Sarri. Alla domanda su, classifica alla mano, cosa ha avuto la Roma in più della Lazio fino adesso, il lusitano ha commentato: “Non ho visto la Lazio. Ho visto gli highlights, i gol"