Pellegrini salta il derby, Mourinho non ci sta: "Faremo di tutto per farlo giocare"

Sarà un'assenza pesante quella di Lorenzo Pellegrini al derby. Il capitano della Roma ha rimediato un'espulsione contro l'Udinese e salterà la gara con la Lazio. A fine partita José Mourinho non si è dato per vinto dichiarando che la società farà di tutto dal punto di vista delle vie legali, se ci sarà possibilità, per provare ad averlo a disposizione: "Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano, se ci sono meccanismi legali per farlo giocare dobbiamo fare di tutto" - ha detto a Sky - "Non credo esista una sola persona che pensi che il secondo sia un giallo meritato".

L'allenatore della Roma ha parlato dei biancocelesti anche in conferenza stampa: "Non ho visto la Lazio ancora. Domani e sabato la guarderò. Ho visto qualche azione ma niente di più".