Tu Non Sarai Mai Sola, la nota della Lazio: ecco come ritirare le sagome

L'iniziativa "Tu Non Sarai Mai Sola" del 2020 era tornata a creare polemica, la Lazio ha deciso di rimediare comunicando quando e come ottenere le sagome.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel lockdown del 2020 la Lazio aveva dato il via all'iniziativa "Tu Non Sarai Mai Sola", la quale prevedeva l'acquisto da parte dei tifosi di una sagoma (al costo di 39,90€, ndr), con i guadagni che sono stati poi devoluti alla Croce Rossa Italiana. Questi cartonati erano stati ripromessi agli acquirenti con tanto di firma di Lulic, ma la consegna per alcuni non è mai avvenuta e questo ha causato una polemica sui social da parte di chi non è riuscito a ottenere quanto pattuito. La Lazio ha deciso quindi di intervenire e, tramite una nota ufficiale, ha comunicato ai tifosi come poter fare per recuperare le proprie sagome:

"La Società Sportiva Lazio comunica che le sagome con le foto dei tifosi dell’iniziativa “Tu non sarai mai sola”, saranno consegnate ai proprietari che si presenteranno con la ricevuta e il documento d’identità, negli appositi stand che saranno allestiti nei pressi dello stadio Olimpico nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì prossimi, 26, 27 e 28 luglio. Al più presto verrà comunicato l’indirizzo preciso e l’orario per il ritiro".