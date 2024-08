Udinese - Lazio, iniziata la vendita dei tagliandi: il comunicato

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver vinto contro il Venezia in casa, la Lazio affronterà l'Udinese al Bluenergy Stadium. La gara è in programma sabato 24 agosto alle ore 18:30. La società biancoceleste ha comunicato l'apertura della vendita dei biglietti per i tifosi biancocelesti nel settore ospiti. Questa la nota ufficiale sul sito: "La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio Bluenergy Stadium di Udine in programma sabato 24 agosto 2024 alle ore 18:30. Il prezzo del settore "Curva Ospiti" è di € 35 (più diritti di prevendita). La vendita sarà aperta fino alle ore 19:00 di venerdì 23 agosto".