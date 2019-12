Video / Lazio - Juventus, l'Olimpico è pronto: il tour con Zappulla

L'Olimpico è già pronto per accogliere le due sfidanti di un sabato sera per cuori forti. Lazio e Juventus, rispettivamente terza e seconda in Serie A, si affronteranno nel big match del prossimo 7 dicembre, Il nostro direttore Alessandro Zappulla si è recato quest'oggi nell'impianto romano testimoniando per Lalaziosiamonoi.it come anche le targhette degli spogliatoi siano già state aggiornate. E allora, vai col tour! > CLICCA QUI PER FARE IL TOUR DELLO STADIO E VIVERE IL PROMO DI LAZIO-JUVENTUS O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO <