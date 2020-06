Zanardi, ecco il nuovo bollettino: "Resta grave il quadro neurologico"

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 - In merito alle condizioni cliniche dell'atleta Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dal 19 giugno a seguito di incidente stradale, la Direzione Sanitaria informa che "il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d'organo sono adeguate. È sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente". Il neuromonitoraggio in corso "ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perché resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale - termina il bollettino medico - ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata". Il prossimo aggiornamento verrà dato alle ore 12 di domani, lunedi' 22 giugno.

Mentre Alex Zanardi lotta in ospedale per sopravvivere dopo il terribile incidente avvenuto pochi giorni fa a Pienza, continuano le indagini per fare luce sul caso. Un video amatoriale giunto agli inquirenti, scagionerebbe di fatto il camionista, con le immagini che mostrerebbero il freno della bici colpire il montante del tir prima del forte impatto.

AUTORIZZAZIONI – In molti si sono chiesti cosa ci facesse un camion su una strada durante una gara, e il sindaco di Pienza era stato chiaro: “Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi sportivi sul nostro territorio”. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’evento a cui ha preso parte Zanardi sarebbe stato organizzato tra privati, niente di ufficiale e dunque senza necessità di autorizzazioni o permessi speciali. E dal video - girato da un cameraman che seguiva la corsa - emergerebbe che nel momento dell'incidente Zanardi stava filmando con il telefonino. Un testimone spiega: "Riprendeva il panorama, non si è accorto di aver invaso l'altra corsia". Una doppia conferma: quella del video e quella del testimone, un ciclista di Sinaluga che correva al fianco di Zanardi venerdì pomeriggio, circa l'imprudenza che si sarebbe rivelata fatale per l'ex pilota.

PEDALATA – Un altro aspetto fondamentale a cui bisogna tener conto è che per gli organizzatori non si sarebbe trattato di una gara bensì di una pedalata, vero e proprio evento privato che terminerà il 28 giugno. Si dà il caso infatti, che fino al 31 luglio nessun evento ciclistico può essere svolto per le norme anti Covid. Mentre le indagini vanno avanti, e gli interrogativi restano, Zanardi lotta tra la vita e la morte sperando possa vincere un'altra battaglia.

