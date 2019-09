Abbraccio tra Immobile e Inzaghi, la società: "Questa immagine dice tutto" - FOTO

Prima la bufera, le critiche, le discussioni. Parole su parole, pronte a diventare lama e insidiare anche i rapporti più solidi. Questo il tumulto che si era creato intorno al caso Inzaghi-Immobile dopo la sostituzione non accettata, e platealmente contestata, del bomber partenopeo contro il Parma. Ma il mister piacentino non ha mai messo in dubbio il suo pupillo. Contro l'Inter in campo nell'ultima frazione di gara, con il Genoa titolarissimo dal primo minuto. In che modo il numero 17 ha ripagato il suo tecnico? Nell'unico che conosce, ovviamente: bucando la rete senza pietà. Poi la corsa liberatoria, l'abbraccio a Inzaghi che vale come una mannaia pronta a spazzare via qualsiasi residuo o scoria ancora nociva. Il sorriso di entrambi che vale più di mille parole. La stessa società ha commentato il momento sui propri profili social: "Questa immagine dice tutto". Poche parole, spazio ai fatti. E questi due di fatti se ne intendono.

LAZIO - GENOA LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LAZIO - GENOA, LA SERIE A SCHERZA SUL GOL DI RADU

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE