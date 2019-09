Lazio - Genoa, le pagelle dei quotidiani: è il miglior Milinkovic, Strakosha chiude la porta

Un pomeriggio di festa per la Lazio, il 4-0 contro il Genoa arriva con una prestazione bella ma anche concreta che sicuramente regala serenità in casa biancoceleste. Strakosha si dimostra ancora una volta una sicurezza tra i pali, soprattutto quando sventa il colpo di testa di Romero che sarebbe valso il pareggio per i rossoblù. Che poi rimane uno dei pochissimi momenti in cui la difesa si lascia cogliere impreparata, in una partita tutto sommato giocata bene e in cui Radu e Luiz Felipe non si limitano a fermare le manovre avversarie: gol sotto l'incrocio per il primo, slalom e assist per Immobile per il secondo. A centrocampo Milinkovic ruba l'occhio con un gol, un assist e tanta sostanza: la sua stessa marcatura nasce da un pallone recuperato con decisione dal serbo. Correa unica nota semistonata in un pomeriggio perfetto, lascia anche il campo leggermente acciaccato. Molto bene invece i compagni di reparto, entrambi in gol: a Caicedo ormai basta pochissimo per lasciare il segno sulla partita, Immobile invece batte Radu e scaccia i fantasmi in un abbraccio con Inzaghi. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai calciatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 7,5, Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5, Radu 7, Marusic 6, Milinkovic-Savic 8 (74' Parolo 6), Leiva 7, Luis Alberto 7,5, Lulic 7, Correa 5,5 (52' Caicedo 7), Immobile 7,5 (86' Adekanye sv), Inzaghi 7,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 7,5, Luiz Felipe 7, Acerbi 6, Radu 7, Marusic 6, Milinkovic-Savic 7,5 (74' Parolo 6), Leiva 6, Luis Alberto 6,5, Lulic 6, Correa 5,5 (52' Caicedo 7), Immobile 7,5 (86' Adekanye sv), Inzaghi 7.

LEGGO - Strakosha 7, Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5, Radu 7, Marusic 6,5, Milinkovic-Savic 7,5 (74' Parolo 6), Leiva 6, Luis Alberto 7, Lulic 6,5, Correa 5,5 (52' Caicedo 7), Immobile 7,5 (86' Adekanye sv).

