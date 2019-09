La Serie A scherza sul gol di Radu: "Lulic non ci crede..." - FOTO

La Lazio porta a casa la vittoria, con un bel 4 a 0 netto ai danni del Genoa. Uniti, compatti e volenterosi: i biancocelesti hanno dimostrato di essere disposti ad andare fino in fondo. Belle azioni, bei gol, belle giocate. Un gesto tecnico su tutti ha però illuminato letteralmente l'Olimpico, ed è arrivato proprio dai piedi di chi non ti aspetti: Radu ha bucato la rete del suo omonimo, portiere del Genoa, con una cannonata da posizione complicata. Precisione e freddezza, questa la formula magica del difensore che per un attimo si è improvvisato goleador. I compagni quasi non ci credevano, uno in particolare: Senad Lulic. Chiare le immagini che immortalano il bosniaco correre dietro al compagno, con le mani sulla fronte e lo sguardo sbigottito. La stessa Serie A ha voluto ironizzare sul momento, taggando l'eroe del 26 maggio sui propri profili social: "Che gol per Stefan Radu...Lulic non ci crede!". Lo sguardo di Lulic, probabilmente, rappresentava in quel momento l'espressione di tutti i presenti allo stadio. Una giornata da non dimenticare per Radu.

