Lazio - Genoa, Radu segna al portiere omonimo: non è la prima volta nella storia della Serie A...

Un gol spettacolare, inaspettato ma anche curioso quello che oggi Stefan Radu ha realizzato nel match delle 15 tra Lazio e Genoa. Curioso perchè Ionut Radu, il portiere dei rossoblù, ha lo stesso cognome di chi lo ha trafitto al minuto 40 del primo tempo. Ma non è la prima volta nella storia della Serie A che un calciatore segna a un portiere con il suo stesso cognome. E' già successo due volte: Roberto Mancini contro Francesco Mancini in un Sampdoria - Foggia del 1993 e quando nel 1981 Paolo Pulici segnò a Felice Pulici in un Torino - Ascoli.

Un terzo caso risalirebbe al 2007, quando in un Atalanta - Roma Cristiano Doni insaccò il pallone alle spalle di Doni. Ma il vero nome dell'ex portiere giallorosso è Doniéber Alexander Marangon. Non si tratta quindi di un caso di omonimia.

