Lazio - Genoa, Immobile: "Lassù diamo fastidio. Inzaghi come un fratello"

Al termine di Lazio - Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Ciro Immobile: "C'è rammarico per la partita di Milano. Abbiamo giocato bene con una grande squadra. Purtroppo a volte bisogna avere qualcosina in più, ma piano piano lo stiamo assimilando. Bisogna essere più continui nei risultati. Il bello nostro è che quando abbiamo voglia di giocare la gente si diverte. Diamo fastidio quando stiamo lì su in alto. La squadra c'è, bisogna migliorare sotto l'aspetto mentale. Con Inzaghi tutto risolto? Mi dispiace per quella cosa che è successa. Per me Inzaghi è come un fratello maggiore, da quando sono qui mi ha sempre aiutato. Sono stato vero nello scusarmi, lo meritavano i compagni, il mister e la gente. Oggi è stata messa la parola fine".