Calciomercato Lazio, i tifosi votano Llorente: “Ti vogliamo a Roma”

CALCIOMERCATO LAZIO - Chiamiamola suggestione di mezza estate o sogno degli inguaribili romantici, ma i tifosi della Lazio sperano di abbracciare Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo, appena svincolatosi dal Tottenham, è alla ricerca di una squadra e si è proposto a molti club compresi i biancocelesti. Inzaghi gradirebbe avere una punta in più con caratteristiche simili all'iberico, ma i costi dell'operazione sembrano proibitivi L'ex Juventus cerca un nuovo progetto dopo gli anni in Premier e non gli dispiacerebbe tornare in Italia. A 34 anni e chiede un ingaggio importante, superiore ai 4 milioni a stagione, per tre anni oltre a una super commissione per il fratello che gli fa da agente. Insomma cifre al momento fuori dalla portata e dal progetto Lazio.

LE MOSSE DEI TIFOSI - I tifosi biancocelesti, però, non si sono arresi e hanno deciso di muoversi direttamente. Sognano veder approdare Llorente sulle rive del Tevere per un affare che ricorda in tutto e per tutto quello che portò nella Capitale Miro Klose. L'assalto è partito su Instagram con i sostenitori della Lazio che hanno cominciato a commentare i contenuti del bomber di Pamplona. "Vieni alla Lazio", "Ti aspettiamo a Roma" e "Scegli la Lazio" sono i commenti più comuni sotto le foto e i video di Llorente. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina, ma il calciomercato è ancora lungo e la speranza è l'ultima a morire. Basterà la voglia dei laziali per vedere Fernando all'Olimpico? Ai posteri del calciomercato l'ardua sentenza.

