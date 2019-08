Calciomercato Lazio, salgono le quotazioni di Fofana: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe arrivare dalla Serie A il rinforzo per il centrocampo della Lazio. Viste le difficoltà per arrivare Szoboszlai e Yazici, infatti, il club biancoceleste sembrerebbe aver virato deciso su Seko Fofana. L'idea della dirigenza è quella di infoltire il centrocampo con un giocatore che sappia mettere insieme fisicità e tempi di inserimento. Un calciatore che sappia dare un'arma in più a Simone Inzaghi. L'affare è totalmente slegato alla cessione di Sergej MiIinkovic Savic e prosegue su un binario parallelo al futuro del serbo, che potrebbe essere ancora sulle rive del Tevere e per cui si stanno studiando una serie di bonus motivazionali. L'ivoriano andrebbe a rimpinguare il reparto permettendo al piacentino una maggiore rotazione.

CIFRE E DETTAGLI - Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il calciatore ha una valutazione di 15 milioni di euro e ha tutte le caratteristiche richieste da Inzaghi. In possesso del passaporto francese, il 24enne vanta 80 presenze e dieci gol in Serie A. Il suo contratto con i friulani scade nel 2022. Dopo i tanti nomi emersi, Fofana potrebbe sbaragliare la concorrenza anche perché, rispetto agli altri, non avrebbe bisogno di tempo di adattamento al campionato italiano. Visti i buoni rapporti con l'Udinese, poi, non è escluso che la Lazio riesca a portare il giocatore a una cifra più bassa. Un rinforzo di sicurezza affidabilità a costi contenuti.

