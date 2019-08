Calciomercato Lazio, Casasola e il futuro: ecco i club sulle sue tracce

CALCIOMERCATO LAZIO - Quella di Tiago Casasola assomiglia sempre più a una telenovela. Il giocatore, che inizialmente sarebbe dovuto partire per Auronzo alle dipendenze di Inzaghi, era tornato alla Salernitana. Il ritorno in prestito ai granata, però, è sfumato dopo poche ore dal suo arrivo in ritiro. Tra dissapori e dichiarazioni al veleno, la sua avventura alla Salernitana è terminata dopo 18 mesi e il calciatore è tornato alla Lazio. E adesso cosa attende l'argentino? Il giocatore si allenerà a parte a Formello con i calciatori fuori dal progetto, ma intanto si guarda intorno. Vi avevamo già raccontato delle proposte arrivate in questi mesi da Parma e Verona. I due club, però, non sono gli unici sulle sue tracce.

SPAGNA E SERIE B - Il profilo e i numeri di Casasola (dieci gol negli ultimi due anni, ndr) hanno attirato le attenzioni di parecchie squadre. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, potrebbe essere in Liga il futuro del calciatore. Deportivo La Coruna e Rayo Vallecano sono in prima linea per accogliere il difensore. Dopo Argentina, Inghilterra e Italia, quindi, potrebbe essere in Spagna il futuro del ragazzo di Buenos Aires. Attenzione, però, perché nessuna soluzione va sottovalutata e anche nel nostro campionato qualcosa potrebbe cambiare con il passare dei giorni. Parma e Verona potrebbero rifarsi sotto, così come qualche big della Serie B potrebbe spingere per assicurarsi le sue prestazioni. Il mercato chiude tra un mese esatto, un eternità calcisticamente parlando, tutto è ancora in ballo. Casasola, dopo qualche giorno di allenamento in solitaria dalle parti di Parma, è pronto per sbarcare a Formello. Calciomercato permettendo.

