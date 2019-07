Calciomercato Lazio, Casasola si allena con gli esuberi e pensa al futuro...

Avrebbe dovuto trascorrere un'altra stagione a Salerno, Tiago Casasola. Invece, il colpo di scena inaspettato ha cambiato tutti i piani: l'esterno, dopo alcuni colloqui con il club, ha lasciato il ritiro della Salernitana ed è tornato a Roma. Il giocatore, di proprietà della Lazio, si allenerà con gli esuberi prima di definire il futuro. Che potrebbe essere in Spagna, nei prossimi giorni si delineerà in maniera più nitida. Quello che è sicuro, per il momento, è la fine dell'avventura con la Salernitana e il ritorno nella Capitale.

RETROSCENA SALERNITANA - All'inizio dell'estate, sembrava che anche Casasola dovesse partire per Auronzo. Poi, invece, la riconferma del prestito alla Salernitana. La prima scelta di Ventura era Andrea Rispoli, ma poi i granata avevano deciso di trattenere il giocatore di proprietà della Lazio, permettendogli così di giocarsi le sue carte in Campania. A cambiare i piani, sono intervenuti i colloqui tra il ragazzo e il ds Fabiani: la situazione del classe '95, non delle migliori (ha di recente perso il padre, ndr), e la voglia di cimentarsi in nuove sfide devono aver fatto la differenza. Il futuro potrebbe essere all'estero, dunque, in Spagna per la precisione. Sia Parma che Verona l'avevano puntato, ma al momento le sirene arrivano dalla Liga.

BOTTA E RISPOSTA - L'epilogo è stato interpretato severamente da Ventura in conferenza stampa: "Ho avuto un colloquio e ho cercato di spiegargli qual era la strada per diventare un calciatore importante. Lui mi ha ringraziato, dicendo che nessuno gli avesse mai parlato in quel modo. Il giorno dopo il procuratore ha chiamato e ha chiesto come mi fossi permesso di parlargli così. È evidente che c'è qualcosa che non va. Un procuratore non può determinare il futuro di una società". Una dichiarazione alla quale ha risposto l'agente del giocatore, Nunzio Marchione, attraverso un commento su Facebook: "Avessi avuto almeno il numero in rubrica...Visto che non mi sono mai permesso di chiamare nessun allenatore nel corso della mia carriera, nutrendo il più profondo rispetto dei ruoli. Preferisco voltare pagina. Un grosso in bocca al lupo al mister, alla Salernitana e buon lavoro".

