Lazio, Giannichedda: "Milinkovic? Lotito fa bene a dettare le condizioni"

Si raffredda la pista che conduceva Milinkovic in Inghilterra, mentre assume sempre più concretezza la possibilita che, alla fine, il centrocampista serbo possa restare alla Lazio. A proposito, Giuliano Giannichedda è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Bisogna vedere con quali stimoli rimane. Lo scorso anno non è andato via e ha fatto una stagione altalenante. E’ un professionista, si metterà a disposizione, ma potrebbe comunque avere un rendimento non all’altezza per via del contraccolpo. Giusto che Lotito lo venda al suo prezzo, la Lazio non ha bisogno di vendere. Se rimane Milinkovic e gli altri big e con Lazzari dentro, può dare molto fastidio alle prime. Può lottare per il quarto posto. Vedo avanti Juventus, Napoli e Inter superiori. Le altre, a partire da Milan e Roma, non sono più forti dello scorso anno. E’ una buona alternativa a Immobile. Sarebbe un’ottima operazione“.

