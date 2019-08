Calciomercato Lazio, ma quale Milinkovic: il Manchester United spende per Maguire

CALCIOMERCATO LAZIO: MILINKOVIC E LO UNITED - Milinkovic non è la priorità del Manchester United, ormai sembra chiaro. Secondo quanto riportato da 'Talksport', i Red Devils hanno fatto la sua offerta di 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) per Harry Maguire senza più margini di trattativa. Il Leicester ha tempo fino a lunedì per dare una risposta definitiva. Nel caso l'affare andasse a buon fine l'inglese diverrebbe il difensore più caro della storia del calcio, superando Virgil van Dijk.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL LILLE CI RIPROVA PER YAZICI

CALCIOMERCATO LAZIO, NOME NUOVO DALL'INGHILTERRA

