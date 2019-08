DIRETTA - Calciomercato Lazio: alla ricerca di un terzo attaccante. E in uscita...

Il mercato della Lazio non è ancora chiuso. Lo ha ribadito in più occasioni in presidente Lotito e lo ha lasciato intendere anche mister Inzaghi, che da parte sua vorrebbe un terzo uomo per l'attacco biancoceleste. Uno dei profili accostati al club è quello di Llorente, ma serve un'offerta davvero generosa per convincerlo ad approdare a Roma. C'è anche l'idea Dost, che grazie all'opera di persuasione di Jorge Mendes potrebbe arrivare alla Lazio per meno di 10 milioni di euro. In ogni caso ciò che il club cerca è un centravanti fisicamente forte e con caratteristiche diverse rispetto a Immobile e Caicedo. A proposito dell'ecuadoriano: il suo rinnovo contrattuale ancora non è arrivato. C'è un ulteriore mese di tempo per definire il futuro del "Panterone". Ma lo stesso non si può dire per la sorte di Milinkovic: per concludere la tanto discussa trattativa con lo United il limite massimo è l'8 agosto, data di chiusura del mercato inglese. Intanto la Lazio studia dei possibili profili adatti al suo centrocampo: tra questi c'è anche quello del serbo Milivojevic. Prescinde, invece, dalla questione Milinkovic l'interesse dei biancocelesti per Seko Fofana. La dirigenza, infatti, è intenzionata a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

IN USCITA - Pedro Neto e Bruno Jordao sembrerebbero prossimi all'addio. Il loro agente, Mendes, sarebbe riuscito a trovare loro una collocazione: il Wolverhampton. La trattativa potrebbe essere ufficializzata già nei prossimi tre giorni. Sempre Mendes lavora anche al caso di un altro dei suoi clienti: Wallace. Il difensore è ormai fuori dai progetti futuri della Lazio. Il brasiliano aspetta di conoscere il suo destino. Così come Riza Durmisi, che continua a essere nel mirino del Besiktas, pronto a offrire 1,5 milioni di euro per portarlo in Turchia.

