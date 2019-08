Stadio della Roma, Virginia Raggi: "Prima le opere pubbliche"

STADIO DELLA ROMA - Non c'è pace per Pallotta sulla questione stadio. I rapporti con il Campidoglio sono freddi e dopo le dimissioni del cda di Eurnova, il patron giallorosso ha pensato di spostare lo stadio a Fiumicino.Sulla vicenda si è espressa anche Virginia Raggi, sindaca di Roma, che ieri ha detto ai microfoni di Radio Radio di volere prima la fumata bianca per le opere pubbliche. Ecco le sue parole: “Stadio della Roma? Il nostro giudizio politico lo abbiamo dato. Abbiamo rivisto il progetto in senso sostenibile. Ora è una questione di uffici. Sia i nostri che quelli della Roma stanno lavorando per cui non appena finiranno di mettersi d’accordo sulle opere pubbliche si farà”.

