Calciomercato Lazio, Mendes lavora al caso Wallace: i possibili scenari

CALCIOMERCATO LAZIO - Fortuna Wallace continua ad allenarsi alle dipendenze di Simone Inzaghi. Il futuro del difensore brasiliano, però, dovrebbe essere lontano dalla Capitale. Il neo numero due biancoceleste continua a essere al centro di trattative. Dopo tre anni con l'aquila sul petto sembrerebbe essere arrivato il momento di cambiare aria. Con la chiusura del calciomercato in Brasile, è sfumata l'ipotesi del ritorno in patria e quindi la sua avventura in Europa dovrebbe continuare. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Jorge Mendes è al lavoro per trovargli una sistemazione. Il super procuratore portoghese sta lavorando per assicurare al giocatore un futuro importante. Sulle sue tracce resta il Wolverhampton, club vicino al manager e che sta per chiudere gli acquisti di Pedro Neto e Bruno Jordao, ma alcuni problemi potrebbero sorgere.

I DETTAGLI - La chiusura del calciomercato inglese fissata per l'8 agosto non permetterebbe al giocatore di ottenere tutti i permessi per giocare in Inghilterra. In Premier League le regole sono rigidissime per gli stranieri e l'affare è seriamente a rischio per problemi burocratici. Così bisognerà trovare un'altra soluzione e praticare altre strade. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interesse del Besiktas che potrebbe tornare prepotentemente in gioco. I turchi stanno provando a prendere Durmisi e l'affare potrebbe allargarsi anche a Wallace. Manca un mese alla chiusura del calciomercato in Italia e la Lazio è al lavoro per trovare una sistemazione a tutti. L'aiuto di Jorge Mendes sarà indispensabile.

