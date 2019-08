Calciomercato Lazio, il Besiktas non molla Durmisi: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Besiktas torna alla carica per Riza Durmisi. Il terzino danese resta un obiettivo dei turchi e il club di Istanbul vorrebbe riuscire a fargli indossare la maglia bianconera. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giocatore sta recuperando da un leggero stiramento che finora ha condizionato il suo ritiro precampionato e anche il mercato. Il Besiktas, infatti, ha giocato un po' a ribasso e ha proposto 1,5 milioni per assicurarsi il suo cartellino. Secco il rifiuto della Lazio che ha risposto chiedendone cinque. Ora le parti si sono riavvicinate e anche il calciatore, che inizialmente avrebbe preferito il Marsiglia (che si sarebbe limitato a un sondaggio, ndr), ha aperto al trasferimento in Turchia con un like su Twitter a un tifoso che gli chiedeva di accettare la corte delle aquile nere. La squadra di Abdullah Avcı avrebbe alzato la proposta a 2.5, mentre i biancocelesti sarebbero scesi nella richiesta a 4. Non è escluso che si possa arrivare a una via di mezzo e che magari nell'affare possano entrare dei bonus per avvicinare l'iniziale valutazione dei capitolini. Anche se c'è ancora molto da lavorare, le parti si sono riavvicinate. Chiuso da Lulic, Jony e Lukaku, Riza e i suoi agenti si stanno guardando intorno per trovare una sistemazione. Il Besiktas, che segue anche Trauco, attende ancora Durmisi e lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per sostituire Adriano. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma le possibilità di vedere l'ex Betis in Super Lig aumentano.

