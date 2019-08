Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo dall'Inghilterra: i dettagli

Il calciomercato della Lazio in questa fase sta diventando un rebus. In attesa di una mossa dal Manchester United per Milinkovic, Tare non vuole farsi trovare impreparato e sta sondando tutta una serie di piste. La principale era rappresentata da Yazici del Trabzonspor, ma a causa dei rilanci del Lille la valutazione del giocatore ha superato i 20 milioni, cifra considerata eccessiva. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei il nome nuovo viene dalla Premier League ed è connazionale di Sergej: si tratta di Luka Milivojevic, centrocampista classe 1991 del Crystal Palace di cui è anche capitano e della nazionale serba.

VALUTAZIONE - Milivojevic è un centrocampista goleador e calcia i rigori. Nell'ultima stagione ha segnato 12 gol in 38 partite, nonostante giochi da play in un 4-3-3. In realtà può occupare anche la posizione di mezzala, sia destra che sinistra, dove ha spesso giocato in passato. Ha un contratto in scadenza nel 2020 e di fronte a un'offerta importante il Crystal Palace può lasciarlo partire. La sua valutazione è di 20 milioni di euro, ma a causa del mancato rinnovo può essere preso per poco più di 10. A Szoboszlai e tutti gli altri quindi va aggiunto anche il nome di Milivojevic, nel rebus dell'eventuale sostituzione di Milinkovic.

